A realidade por trás da redução da jornada de trabalho

Por Simone Peter, advogada do Jobim Advogados, especializada em Direito Empresarial do Trabalho

Nos últimos dias, uma proposta que promete alterar drasticamente o regime de trabalho no Brasil tem sido discutida em diversos espaços. Trata-se da PEC 6x1, que visa substituir a tradicional escala de trabalho de seis dias seguidos por um regime de quatro dias de trabalho com três dias de descanso. À primeira vista, a ideia de uma jornada mais curta, com um maior tempo de descanso, pode parecer vantajosa para o trabalhador. Contudo, quando analisamos com mais profundidade os reais impactos dessa mudança, surge um cenário preocupante.

Muitos trabalhadores, movidos pela ilusão de que trabalhar menos significaria receber o mesmo salário, poderiam se sentir animados com a proposta. No entanto, a realidade é bem mais complexa, e esse modelo não reflete uma proteção real ao trabalhador.

A PEC 6x1, ao reduzir as horas de trabalho, pode resultar em uma redução salarial de até 18,18% para aqueles que atualmente recebem salários compatíveis com a jornada de seis dias de trabalho. Ou seja, a proposta de redução de jornada pode, na prática, piorar as condições financeiras de muitos brasileiros.

Além do impacto direto sobre o salário do trabalhador, existe o fator econômico que não pode ser ignorado: a sobrecarga de custos para os empregadores, especialmente os pequenos empresários. É fundamental entender que a verdadeira solução para a melhoria das condições de trabalho não está em modelos rígidos e centralizadores, mas sim na flexibilidade das relações de trabalho. A flexibilização da jornada, com base em acordos coletivos, é uma medida mais eficiente e justa.