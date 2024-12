Prazo para recurso de famílias que tiveram Auxílio Reconstrução negado se encerra nesta terça-feira em Porto Alegre

As famílias afetadas pela enchente de maio em Porto Alegre e que tiveram o cadastro junto ao Auxílio Reconstrução negado têm só até esta terça-feira (3) para contestar a decisão do governo federal. As inscrições para o recebimento do benefício, de R$ 5,1 mil, foram abertas em novembro. Segundo a prefeitura da Capital, 155 mil famílias se cadastraram, em 233 mil pedidos, considerando as inscrições duplicadas. Desses cadastros, 78 mil foram negados. Só 4,3 mil recursos foram apresentados até o momento.