Sol e tempo firme marcam a quarta-feira no RS

Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 16°C e 26°C. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na quarta-feira (4), o tempo se manterá firme, com sol entre variação de nebulosidade em grande parte do Rio Grande do Sul. Não há previsão de grande volume de chuva, mas não se descartam pancadas isoladas no Noroeste.

O amanhecer será gelado, marcando temperatura mais baixa na Campanha e na Serra, mas à tarde os termômetros registrarão elevação significativa, especialmente no interior do Estado.

As maiores máximas do RS serão em Santa Rosa, no Noroeste, com 30°C, e Santo Ângelo, nas Missões, com 29°C. Já a mínima ocorre em São José dos Ausentes e Cambará do Sul, na Serra, com 10°C. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 16°C e 26°C.

Na quinta-feira (5), novas áreas de instabilidade vão avançar do interior do continente, provocando pancadas de chuva isoladas nas Missões, Noroeste, Norte e em parte da Serra. Nas demais áreas, o predomínio será de sol e sem chuva. A temperatura se eleva e a sensação de calor predomina no interior gaúcho.

Veja a previsão para a sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Viamão , os termômetros variam de 16°C a 26°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 16°C a 26°C Campanha: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo de todo o dia. Em Bagé , os termômetros variam de 11°C a 23°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo de todo o dia. Em , os termômetros variam de 11°C a 23°C Fronteira Oeste: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana , os termômetros variam de 15°C a 27°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 15°C a 27°C Litoral Norte: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Torres , os termômetros variam de 17°C a 24°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 17°C a 24°C Litoral Sul: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Rio Grande , os termômetros variam de 17°C a 23°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 17°C a 23°C Região Central: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Santa Maria , os termômetros variam de 15°C a 25°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 15°C a 25°C Região Noroeste: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Ijuí , os termômetros variam de 15°C a 28°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 15°C a 28°C Região Norte: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo de todo o dia. Em Erechim , os termômetros variam de 15°C a 26°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo de todo o dia. Em , os termômetros variam de 15°C a 26°C Região Sul: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo de todo o dia. Em Canguçu , os termômetros variam de 11°C a 21°C

a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo de todo o dia. Em , os termômetros variam de 11°C a 21°C Serra: a quarta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo de todo o dia. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam de 13°C a 26°C

Veja como fica o tempo em algumas cidades do RS nesta quarta-feira: