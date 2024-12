Pesquisa e inovação estão entre as iniciativas da Braskem no RS

Metas e desafios incluem a eliminação de resíduos plásticos e o combate às mudanças climáticas, assim como o compromisso de neutralização das emissões de CO2 até 2050. Braskem / Divulgação

A Braskem acredita que investir no avanço da tecnologia será, cada vez mais, o caminho na busca por um futuro melhor. Por isso, enxerga os investimentos em pesquisa e desenvolvimento como essenciais para possibilitar a transição energética para uma economia circular e de carbono neutro. Mesmo diante de um cenário de incertezas como o que pairou sobre o Rio Grande do Sul durante uma das maiores tragédias climáticas da história, a companhia mantém a confiança e continua acreditando no desenvolvimento aqui no Estado.

Tanto, que no Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) da Braskem, o maior centro tecnológico da empresa, e um dos principais centros de pesquisa em polímeros da América Latina, localizado em Triunfo e que passou por uma ampliação no ano passado, segue recebendo novos equipamentos focados no aumento de capacidade de análise, melhoria da assertividade dos resultados e em automação.

Injetora robotizada e equipamento de impacto trazem aumento de capacidade de análise, melhoria da assertividade dos resultados e em automação. Braskem / Divulgação

Dentre os equipamentos adquiridos está uma injetora robotizada, por exemplo, equipamento com automação que aumenta a capacidade de preparação dos materiais testados, e também um novo equipamento automatizado para teste de resistência ao impacto que traz mais precisão e agilidade nas respostas.

EVA reciclado

Em abril de 2024, a Braskem lançou duas novas soluções em EVA produzidas a partir de matéria-prima reciclada, resultante de aparas da indústria calçadista. Uma das soluções do chamado WeNew consiste na possibilidade de usar esse material em chapas que compõem os tatames para academias, palmilhas para tênis e tapetes para yoga.

O segundo produto é destinado à injeção na entressola e na unissola de calçados. Além de ser composta por matéria-prima reciclada, ela contém 30% de resina renovável obtida da cana-de-açúcar – ou seja, é um EVA de origem renovável.

Ambos são pioneiros no mercado e foram desenvolvidos graças ao trabalho de pesquisa do time de Inovação do CTI de Triunfo, em parceria com o Centro de Inovação da Braskem em Pittsburgh, Pensilvânia. Todas essas iniciativas contribuem para o objetivo de ser reconhecida como uma companhia que desenvolve a cadeia de valor da reciclagem.