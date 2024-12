Arquitetura e urbanismo para transformar as cidades

Por Andréa Hamilton Ilha, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS)

Neste ano marcado pelas cheias que impactaram o nosso estado de forma desproporcional, o Dia do Arquiteto e Urbanista, em 15 de dezembro, vem acompanhado de reflexões urgentes. Como as cidades estão se preparando para conter o impacto das mudanças do clima e proteger suas populações? Como é possível colocar o conhecimento profissional aprofundado no planejamento de cidades mais resilientes e justas a serviço da sociedade?

Se a ação humana é o principal acelerador da emergência climática, as enchentes são uma resposta às escolhas urbanísticas feitas cotidianamente. As cheias escancaram a lacuna de ações concretas e eficazes para problemas antigos, como a falta de planejamento, o crescimento desordenado, o desrespeito ao meio ambiente, a ausência de políticas habitacionais eficientes e a precariedade do sistema de transporte, entre outros fatores históricos.

Neste desafio de tornar as cidades mais preparadas e resilientes, nós, profissionais da arquitetura e urbanismo, somos essenciais. Faz parte da nossa função tornar os espaços urbanos preparados para suportar as pressões climáticas, apresentar soluções baseadas na natureza ao planejar os espaços urbanos e projetar edifícios e casas levando em consideração a paisagem e a eficiência energética, entre outras possibilidades.

No CAU/RS, estamos empenhados em inspirar soluções a partir da arquitetura e urbanismo. Com este espírito, criamos o programa Nenhuma Casa sem Banheiro em plena pandemia da Covid-19, viabilizando o acesso de mais de 1,2 mil famílias gaúchas a unidades sanitárias. Recentemente, em parceria com o CAU/BR, colocamos 100 profissionais nas comunidades afetadas pelas enchentes em Canoas e São Leopoldo para a elaboração de dois mil laudos técnicos que viabilizarão às famílias o acesso a benefícios do governo federal para a reconstrução de suas casas.