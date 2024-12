Dia Nacional do Ministério Público: justiça e compromisso

Por Fernando Andrade Alves, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS)

O elo entre diferentes gerações que compõem a entidade permite que jovens talentos e servidores experientes unam esforços na construção de uma história sólida em prol da sociedade. Esse laço é fortalecido em solo gaúcho pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que conecta membros ativos e aposentados, bem como pensionistas. À frente da AMP/RS, nossa gestão reforça o trabalho como principal patrimônio do promotor e procurador de Justiça, representando a classe com os aprendizados do passado, dedicação ao presente e foco no futuro.