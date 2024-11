Para manter o crescimento

A semana chega ao fim com mais dados a atestar o bom momento da economia real no país. O IBGE mostrou ontem que a taxa de desemprego no terceiro trimestre recuou para 6,4%, a menor para o período desde o início da série histórica, em 2012. Também é o segundo patamar mais baixo levando-se em consideração todos os trimestres. Na quinta-feira, o Ministério do Trabalho informou que, em setembro, o país surpreendeu novamente na criação de vagas com carteira assinada. O saldo positivo foi de 247,8 mil postos formais. É o reflexo da atividade aquecida, em um ritmo muito acima do que se projetava no início do ano. O PIB do país deve avançar mais de 3% em 2024, conforme o consenso do mercado extraído do Boletim Focus do Banco Central (BC).