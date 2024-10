Polarização derrotada

Finalizado o pleito de 2024, restou demonstrado que o voto nas eleições municipais se move muito mais por questões locais do que nacionais. Na maioria esmagadora das cidades, não foram os candidatos que representavam maiores líderes da esquerda e da direita mais enérgica, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, os grandes vencedores. Os maiores vitoriosos foram os partidos do centro, da centro-direita e mesmo da direita, mas que em regra não emulam a postura antissistema do bolsonarismo raiz. Apesar das exceções aqui e ali, quem apostou na polarização que divide os brasileiros não logrou o sucesso imaginado na disputa pelas prefeituras.