Continuidade sem continuísmo

O resultado do pleito nos cinco municípios gaúchos onde os eleitores voltaram ontem às urnas confirmou, em linhas gerais, a tendência observada no primeiro turno, com predominância da reeleição ou mesmo da continuidade administrativa. No Estado e no país, o índice de recondução beirou os 80%. Em Porto Alegre e Caxias do Sul, os prefeitos Sebastião Melo (MDB) e Adiló Didomenico (PSDB) foram legitimados para mais quatro anos à frente do Executivo. Em Santa Maria, venceu o atual vice-prefeito, Rodrigo Decimo (PSDB). A exceção foi Canoas, onde o prefeito Jairo Jorge (PSD), duas vezes afastado do cargo pela Justiça, acabou derrotado por Airton Souza (PL). Apenas em Pelotas, que deu a vitória a Fernando Marroni (PT), a situação não disputava o segundo turno.