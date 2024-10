O cuidado com a imagem do Brasil

O cenário internacional tensionado por guerras, disputas geopolíticas e conflitos comerciais exige do Brasil extrema habilidade diplomática. Deve existir especial cuidado no âmbito do Brics, a partir de uma maior inclinação do grupo, sob influência crescente da Rússia e da China, de se tornar um bloco com viés antiocidental, antagonizando com EUA e Europa. Com a Índia, o Brasil teve, ao longo do tempo, uma postura de buscar evitar essa direção, o que gerava um certo equilíbrio interno de forças.