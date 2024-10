Às urnas, eleitores

Ainda na noite de 6 outubro, data do primeiro turno das eleições de 2024, análises sobre a alta abstenção dividiam as atenções com a avaliação dos resultados do pleito. Foi um dos temas dominantes nos dias seguintes, com a busca por explicações para o fenômeno que mostra, nos últimos 20 anos, um aumento paulatino do índice de ausência de eleitores nas urnas. Neste domingo, 51 municípios brasileiros, sendo cinco no Rio Grande do Sul, terão segundo turno. São 15 capitais, com Porto Alegre entre elas. Este fim de semana é o momento de reforçar a mensagem da importância do voto como principal instrumento dos cidadãos para moldar o futuro do lugar onde vivem.