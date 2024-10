Caminhos para o desenvolvimento

Chegou a hora de a sociedade gaúcha, em sua totalidade, perceber que o Rio Grande do Sul está diante de uma encruzilhada. É o futuro que está em jogo. Um dos caminhos passa por vencer o imobilismo para encarar gargalos crônicos e compreender a dimensão dos desafios postos pela demografia e pela instabilidade do clima. Por esta trilha, é possível endereçar medidas que levem à retomada sustentada do progresso, recolocando o Estado em uma posição nacional de protagonismo. A outra alternativa é a via da omissão. Essa condena à estagnação socioeconômica e à perda de relevância na comparação com outras unidades da federação.