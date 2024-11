Combate incansável e abrangente

A redução nos principais números da criminalidade no Estado desde a segunda metade da década passada não significa que a batalha contra a delinquência organizada está vencida. A alta frequência de operações policiais voltadas a dissolver esquemas e prender membros de facções mostra que o combate a esses grupos não tem trégua por parte das forças de segurança, mas ao mesmo tempo expõe a diversificação da atuação dessas quadrilhas e uma significativa capacidade de se reestruturarem. Apertar o cerco em várias frentes, do policiamento ostensivo ao trabalho de inteligência, passando por uma política penal efetiva, é essencial para o êxito nessa luta. É preciso acabar com a sensação de que se está enxugando gelo na repressão às facções.