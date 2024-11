A eleição do federalismo

As particularidades do pleito presidencial norte-americano, no qual o vencedor é definido pelo Colégio Eleitoral e cada Estado tem normas próprias e distintos sistemas de votação, nada mais é do que o resultado da estabilidade do federalismo dual que perdura desde o final do século 18. É um processo bem mais complexo do que o brasileiro, é verdade, além de sujeito a dias de espera para se conhecer o inquilino da Casa Branca pelos quatro anos seguintes. Mas reflete, sobretudo, uma escolha consolidada, desde a Constituição de 1787, de dar aos Estados-membros mais autonomia e prerrogativas e menos força ao poder central. Difere do Brasil, onde a União é dominante em relação aos demais entes.