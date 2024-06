Símbolos da recuperação

Os esforços para retomar as rotinas no Rio Grande do Sul após a enchente de maio ainda serão longos e custosos. Os transtornos vivenciados nos últimos dias em diversos municípios após novos episódios de chuva volumosa são ilustrativos. Mas, aos poucos, a volta de algumas atividades é recebida como um sopro de esperança para os gaúchos. Esse é exatamente o caso da reabertura na segunda-feira da Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa-RS) em sua sede, no bairro Anchieta, na Capital, onde está há meio século. Vale o mesmo para o Mercado Público de Porto Alegre, um emblema de 154 anos da Capital, que há uma semana tornou a receber clientes e visitantes e, na terça-feira, teve mais estabelecimentos retomando as operações.