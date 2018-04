DUAS VISÕES No Brasil, os abortos seguros são um privilégio das mulheres ricas, diz advogada Para Lívia Zanatta, advogada na Themis – Gênero, Justiça e Direitos Humanos, integrante do Fórum Aborto Legal do RS, é hora de o Brasil avançar na promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres