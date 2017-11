u me sinto muito melhor hoje. Tenho vergonha de falar isso porque parece aquela coisa falsa de quem está envelhecendo.

REGINA CASÉ

Apresentadora e atriz, aos 63 anos.

Gilmar Fraga / Arte ZH





Sim, sou presidenciável.

HENRIQUE MEIRELLES

Ministro da Fazenda, confirmando a disposição de concorrer à Presidência da República, em entrevista à revista Veja.

O mal não está na política; o mal está naquilo que transformaram os partidos brasileiros, em cabides de negócios.

FLÁVIO TAVARES

Jornalista e escritor, que está lançando o livro As Três Mortes de Che Guevara.

Como vou comer, beber e calçar?

LUISLINDA VALOIS

Ministra dos Direitos Humanos, antes de desistir do pedido no qual fazia alusão até ao trabalho escravo para acumular ganhos que iriam beirar os R$ 61 mil mensais.

Aquele que deu cambalhota no Palácio do Planalto.

LÚCIO BOLONHA FUNARO

Delator da Operação Lava-Jato, dizendo que um dos imóveis comprados para o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e familiares era do ex-jogador Vampeta, que confirmou a venda.

Os comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio.

TORQUATO JARDIM

Ministro da Justiça, sobre a crise da segurança pública no Rio de Janeiro.

Um único guarda me abordou e tentei explicar que estava fazendo uma apresentação artística, mas ele não me deixou falar. Logo vieram mais pessoas carregando uma maca. Fui sedado e levado para o hospital.

IGOR CAVALCANTE MEDINA

Bailarino, confundido por guardas municipais e socorristas de Caxias do Sul como alguém em surto psicótico, enquanto apresentava na rua o espetáculo Fim.