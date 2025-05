Ator britânico Russell Brand deverá comparecer a um tribunal penal por acusações de estupro

O comediante e ator britânico Russell Brand deve se apresentar a um tribunal criminal por acusações de estupro e agressão sexual, além de ser submetido a um regime de liberdade condicional após uma breve audiência judicial nesta sexta-feira(2) em Londres.

O ex-marido da estrela pop Katy Perry é acusado de estuprar uma mulher em 1999 em Bournemouth, na costa sul da Inglaterra, enquanto as outras agressões teriam ocorrido em Westminster, no centro de Londres, em 2001, 2004 e 2005. Ele nega as acusações.

Brand foi liberado sob fiança e aguarda sua próxima audiência em 30 de maio no Tribunal Penal Central da Inglaterra e do País de Gales, popularmente conhecido como Old Bailey.

Após seu casamento com Katy Perry, que durou 14 meses, de 2010 a 2012, Brand se casou com a autora e ilustradora Laura Gallacher, com quem tem três filhos.