Potências ocidentais buscarão 'enfraquecer' a Rússia mesmo se suspenderem as sanções, afirma Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, considerou, nesta terça-feira (18), que mesmo em caso de suspensão das sanções contra Moscou pela ofensiva na Ucrânia, as potências ocidentais tentarão "frear" e "enfraquecer" a Rússia.

"Seja qual for a evolução da situação, (...) nossos competidores sempre terão o desejo de frear nosso país, de enfraquecer suas capacidades econômicas e tecnológicas", afirmou Putin perante chefes de empresa e autoridades econômicas.

Putin falará nesta terça-feira por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, sobre o conflito na Ucrânia e as relações diplomáticas entre os dois países.

As sanções "não são medidas temporárias ou pontuais, mas sim um mecanismo de pressão estratégica sistêmica sobre nosso país", destacou Putin.

Putin voltou a elogiar "o fortalecimento" da "soberania" econômica, financeira e tecnológica russa desde 2022, mas não mencionou as dificuldades que as empresas enfrentam desde o início do conflito.