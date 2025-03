Chile registra terremoto de magnitude 5,3

Um terremoto de magnitude 5,3 foi registrado no Chile na madrugada desta segunda-feira (24), segundo informações divulgadas pelo Centro Sismológico Nacional chileno. Por volta de 1h35min, no horário local e no Brasil, o tremor atingiu a região norte da cidade de La Serena, a uma profundidade de 84,9 quilômetros, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Até o momento, não há relatos de danos ou feridos.