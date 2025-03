Tribunal da Coreia do Sul anula impeachment de premier Han Duck-soo e o restabelece como presidente interino

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul rejeitou nesta segunda-feira (24) a destituição do primeiro-ministro Han Duck-soo e o restabeleceu como presidente em exercício.

Han Duck-soo foi designado para o cargo para após o impeachment do presidente Yoon suk-yeol por ter declarado lei marcial, em 3 de dezembro.

A determinação do tribunal é o evento mais recente na crise política que a Coreia do Sul vive desde que o presidente afastado Yoon Suk-yeol declarou lei marcial em 3 de dezembro do ano passado.