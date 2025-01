Mudanças

Novo primeiro-ministro do Canadá será anunciado em março, afirma Partido Liberal

Atual premier, Justin Trudeau renunciou ao cargo após noves anos como principal autoridade política do país, mas segue no poder até a posse do substituto

10/01/2025 - 07h50min Atualizada em 10/01/2025 - 11h15min