Premier de Ontário diz que cortará venda de energia para os EUA se houver tarifas

Quase um terço do comércio do Canadá com os Estados Unidos envolve energia.

— Vamos montar nossa lista e tenho certeza de que as outras províncias também farão isso. Mas faremos tudo, dependendo de até onde isso for. Chegaremos ao ponto de cortar a energia deles — disse Ford, após se reunir com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau , e outros primeiros-ministros provinciais.

Recentemente, Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre todos os produtos que entram nos EUA vindos do Canadá e do México, a menos que os dois países contenham o fluxo de migrantes e de drogas.

Cerca de 60% das importações de petróleo dos EUA são do Canadá, assim como 85% das importações de eletricidade. Aproximadamente um terço do comércio do Canadá com os EUA envolve energia.