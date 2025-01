Justiça do Peru anula julgamento contra Keiko Fujimori por caso Odebrecht

Keiko é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, morto em setembro de 2024.

Um tribunal de justiça do Peru anulou, nesta segunda-feira (13), um julgamento em andamento por lavagem de dinheiro contra a ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, 49 anos, relacionado ao escândalo da Odebrecht . Foi ordenado também o reinício do processo por falhas na acusação.

Ela é acusada de receber ilegalmente 1,2 milhão de dólares (R$ 7,32 milhões, na cotação atual) da construtora para financiar as campanhas de 2011 e 2026.

O julgamento contra a filha do ex-presidente Alberto Fujimori e mais de 40 acusados ligados ao seu partido Força Popular havia começado em 1º de julho de 2024, sob grande expectativa midiática.

— Conduzir um julgamento com uma acusação deficiente constitui uma porta aberta para a arbitrariedade — afirmou o juiz Max Vengoa ao comunicar a decisão.

A decisão da Corte baseou-se em uma recente sentença do Tribunal Constitucional (TC), que anulou a acusação contra o ex-secretário-geral do Força Popular, José Chlimper, um dos coacusados juntamente com Fujimori.