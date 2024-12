Putin e Orban discutem possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia; Zelensky não participa

Putin ficou cerca de uma hora no telefone com Orban.

Um possível cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia durante o Natal foi discutido pelo presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban. Ambos conversaram por telefone nesta quarta-feira (11). A conversa não teve a presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

A Hungria ocupa atualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, por isso atua para encontrar uma solução diplomática para o conflito entre Ucrânia e Rússia. O premiê húngaro confirmou que a conversa com o presidente russo durou uma hora, alertando que estas são "as horas mais perigosas da guerra".