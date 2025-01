Mudança climática trouxe condições meteorológicas extremas em 2024, diz ONU

A mudança climática desencadeou condições meteorológicas extremas e ondas de calor recorde em 2024, disse a ONU nesta segunda-feira (30), instando o mundo a sair do "caminho da ruína".

Além disso, as emissões de gases de efeito estufa atingiram novos picos, o que fará com que o calor aumente no futuro, segundo a mesma fonte.