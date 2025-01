Presidente do Azerbaijão volta a acusar Rússia de ter derrubado avião de passageiros

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, voltou a acusar nesta segunda-feira (6) a Rússia de ter derrubado um avião da Azerbaijan Airlines em dezembro, quando sobrevoava o Cazaquistão, em um acidente que deixou 38 mortos.

Até o momento, a Rússia não negou nem confirmou esta versão.

"A responsabilidade pela morte de cidadãos do Azerbaijão cabe aos representantes da Rússia", disse o presidente em uma reunião com alguns tripulantes que sobreviveram ao acidente de 25 de dezembro.

"O avião foi derrubado [por um ataque que veio] do solo", afirmou Aliev, que afirma que o aparelho da fabricante brasileira Embraer sofreu "disparos" enquanto sobrevoava o território russo.

O avião voava de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny (Rússia), mas caiu perto de Aktau, no Cazaquistão, do outro lado do Mar Cáspio.

"Se houvesse perigo no espaço aéreo russo, o capitão deveria ter sido notificado imediatamente", acrescentou.

As caixas-pretas da aeronave estão sendo examinadas no Brasil, onde o Embraer 190 foi fabricado, para confirmar suspeitas de que tenha sido derrubado por disparos da defesa aérea russa, como sugerem imagens da cauda com vários impactos.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu desculpas a Aliev e admitiu que no dia do acidente a defesa aérea russa disparou devido à presença de drones ucranianos no Cáucaso, embora não tenha reconhecido que a Rússia é responsável pela tragédia.