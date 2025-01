Ex-presidente francês Sarkozy é julgado por financiamento ilegal de campanha

O julgamento do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, acusado de ter recebido dinheiro do falecido ditador líbio Muammar Gaddafi para financiar uma das suas campanhas eleitorais, começou nesta segunda-feira(6) em Paris.

Vestido com um terno azul marinho, o ex-presidente conservador (2007-2012) chegou ao tribunal pouco antes das 12h30 locais, sob os flashes de dezenas de câmeras, antes de entrar no lotado tribunal, onde o caso será examinado durante quatro meses.

A carreira política de Sarkozy tem sido marcada por várias disputas legais desde que perdeu as eleições presidenciais de 2012, mas ele continua sendo uma figura influente e reúne-se regularmente com o presidente Emmanuel Macron.

No julgamento, serão apresentadas provas que sugerem que o direitista, juntamente com outros 12 corréus, conspiraram para obter dinheiro de Gaddafi para financiar sua campanha de 2007. Todos negam as acusações.