Hamas saúda resolução da Assembleia Geral da ONU que pede cessar-fogo em Gaza

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada em 7 de outubro de 2023, após um ataque sem precedentes do grupo Hamas que resultou na morte de 1.208 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais. O número inclui reféns que foram mortos ou que morreram enquanto estavam em cativeiro em Gaza.

As operações militares de retaliação israelense em Gaza mataram pelo menos 44.835 pessoas, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território e considerados confiáveis pela ONU.