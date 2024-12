O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , foi eleito pessoa do ano de 2024 pela revista Time nesta quinta-feira (12) . A publicação destaca que o presidente republicano “fez uma impressionante retomada política” neste ano.

Esta é a segunda vez que Trump é eleito pessoa do ano pela Time . A primeira vez foi em 2016, ano da sua primeira vitória como candidato a presidente dos EUA.

Eleito presidente pelo voto popular

De acordo com a Time, Trump mobilizou jovens eleitores do sexo masculino que o impulsionaram a uma vitória no voto popular pela primeira vez, além da conquista de todos os estados-chave.