'Cale a boca!', grita atriz francesa a diretor a quem acusa de agressão sexual

"Cale a boca!", gritou, nesta terça feira (10), a atriz Adèle Haenel para o diretor Christophe Ruggia, a quem acusa de tê-la agredido sexualmente quando tinha entre 12 e 14 anos, durante um julgamento histórico do #MeToo na França.

O tribunal correcional de Paris julga desde a segunda-feira o caso de Ruggia, de 59 anos, que nega as acusações. A sentença será anunciada em 3 de fevereiro.

A Promotoria pediu cinco anos de prisão para o cineasta, dois deles obrigatórios, por ter agredido sexualmente a atriz quando ela era menor de idade e abriu a porta para que o restante da pena fosse cumprido em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Quando o acusado alegou no tribunal que estava tentando protegê-la durante seus primeiros dias no cinema, a atriz de 35 anos se levantou, bateu na mesa à sua frente e gritou: "Cale a boca!". Em seguida, ela deixou a sala do tribunal.