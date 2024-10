Pressionado por alguns aliados a se desculpar pelos comentários racistas feitos por palestrantes em seu comício no fim de semana, Donald Trump disse nesta terça-feira, 29, que não conhece o comediante que fez os comentários sobre Porto Rico no último domingo, 27, e chamou o evento de um "festival de amor" - o mesmo termo que ele usou anteriormente para descrever o episódio de 6 de janeiro no Capitólio dos EUA.