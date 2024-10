Conselho de Segurança Notícia

Secretário-geral da ONU condena ataque de Irã a Israel e diz que Oriente Médio vive "ciclo repugnante" de violência

António Guterres também condenou "energicamente o ataque massivo com mísseis do Irã contra Israel", depois que as autoridades israelenses o declararam "persona non grata"

02/10/2024 - 12h09min Atualizada em 02/10/2024 - 12h17min