Resultados questionados

Estados Unidos anunciam sanções a 16 funcionários de Maduro por "fraude eleitoral" na Venezuela

Alvos são servidores do governo, militares, da inteligência, Supremo Tribunal e da autoridade eleitoral; segundo os EUA, eles terão restrições no visto para entrada no país

12/09/2024 - 12h39min Atualizada em 12/09/2024 - 17h01min