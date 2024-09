Oriente Médio

Exército israelense realiza operação na Cisjordânia

Ofensiva deixou 10 mortos e ao menos 15 feridos. Nas últimas semanas, as ações militares se concentraram no norte do território, onde os grupos armados que lutam contra Israel são mais ativos

28/08/2024 - 05h58min Atualizada em 28/08/2024 - 08h17min