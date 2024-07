Conflito no Leste Europeu

Ucrânia cria unidade para recrutar cidadãos que moram no Exterior às forças armadas

Com o exército esgotado após dois anos e meio de invasão russa, Kiev tenta reforçar suas fileiras convocando homens com idade a partir de 25 anos para guerra. De acordo com governo do país, somente na Polônia, onde deve ocorrer o treinamento, são 300 mil aptos para combate

10/07/2024 - 07h58min Atualizada em 10/07/2024 - 14h56min