Sem Milei, cúpula do Mercosul começa na segunda com tensão política e ingresso da Bolívia

Os líderes do Mercosul se reúnem no Paraguai, neste fim de semana, e realizam na segunda-feira (8) a cúpula de chefes de Estado, em Assunção, em um momento de tensão política no bloco, principalmente entre os líderes das duas principais economias, Brasil e Argentina. A reunião de chefes de Estado vai oficializar o ingresso da Bolívia no Mercosul, mas pode ficar ofuscada pelos efeitos da briga pública, com ofensas e provocações, entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o libertário Javier Milei.