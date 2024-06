América Latina Notícia

Tentativa de golpe é contida na Bolívia com movimento popular e troca de comandantes militares

Tropas e tanques cercaram sede do governo nesta quarta-feira e chegaram a derrubar porta do palácio; general apontado como líder do movimento foi preso

27/06/2024 - 00h19min Atualizada em 27/06/2024 - 04h12min