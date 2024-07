Novo governo britânico assume prometendo crescimento econômico e aproximação com a UE

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou o seu plano de governo nesta quarta-feira (17), durante o discurso do rei Charles III na abertura do Parlamento britânico. Na tradicional cerimônia, o monarca leu um discurso preparado pelo premiê, estabelecendo as metas do governo para o mandato. O político do Partido Trabalhista prometeu crescimento econômico, investimento em infraestrutura e preços mais baixos de energia, além da aproximação com a União Europeia (UE).