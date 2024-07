Trabalhistas voltam ao poder no Reino Unido em momento histórico adverso na Europa

Keir Starmer assume como primeiro-ministro do Reino Unido levando o Partido Trabalhista de volta ao poder depois de 14 anos de hegemonia dos conservadores. É, sem dúvidas, uma mudança de era na política britânica e ocorre em um momento político muito interessante na Europa, quando a extrema direita cresce como força no parlamento europeu como um todo, em vários países - e na França em particular. Independentemente do que ocorrer do outro lado do Canal da Mancha no final de semana (e acredito que o "cordão sanitário" dos partidos de centro vão conseguir barrar, de novo, os radicais do Reagrupamento Nacional), eles já são, hoje, uma força política na Quinta República.