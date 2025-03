EUA dá um mês para Chevron 'liquidar' operações na Venezuela

Sede da Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) em Caracas, na Venezuela. Donald Trump vai reverter as "concessões" de petróleo concedidas pelo seu antecessor, Joe Biden, à Venezuela em 26 de novembro de 2022, quando a Chevron foi autorizada a operar no país.

Seguindo as instruções do presidente Donald Trump, o Departamento do Tesouro ordenou o "encerramento de atividades" da Chevron no país sul-americano, de suas "joint-ventures" com a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ou de qualquer companhia na qual essa última possua "participação de 50%".