"O trabalho de mudança começa agora", diz Keir Starmer em primeiro discurso como primeiro-ministro do Reino Unido

O líder trabalhista britânico, Keir Starmer, discursou pela primeira vez como novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta sexta-feira (5) em frente a residência oficial do premier britânico, na Downing Street. Ele assumiu o cargo oficialmente após se reunir com o rei Charles III. Starmer ingressou na residência oficial cerca de duas horas depois que o líder conservador Rishi Sunak e sua família deixaram a casa e o rei aceitou a renúncia do líder conservador.