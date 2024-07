O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, se reuniu nesta sexta-feira (5) com o rei Charles III no Palácio de Buckingham e se tornou oficialmente o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Essa audiência é protocolar, já que os trabalhistas obtiveram a maioria dos assentos da Câmara dos Comuns nas eleições da última quinta (4) e a tradição britânica ordena que o governo só seja formado após a autorização formal do monarca.