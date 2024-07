A decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de encerrar sua campanha de reeleição neste domingo (21) ocorreu após uma série de equívocos estratégicos da sua equipe de campanha e de assessores da Casa Branca. Os erros amplificaram as preocupações de que o atual presidente não seria capaz de vencer as eleições de novembro para governar o país por mais quatro anos.