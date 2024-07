O candidato republicano à presidência dos Estado Unidos, Donald Trump, volta a participar de comícios públicos neste sábado (20). Há uma semana, o ex-presidente foi vítima de um atentado, sendo ferido por um disparo na orelha. O comício de hoje ocorre no Estado-chave de Michigan, às 18h de Brasília, com a presença do companheiro de chapa, J.D. Vance.