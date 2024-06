William Anders, astronauta que orbitou a Lua com a missão Apollo 8 em 1968, morreu em um acidente aéreo nos Estados Unidos aos 90 anos, na sexta-feira (7). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a queda da aeronave, no estado de Washington, região noroeste do país. Apenas William estava a bordo do avião. As informações são do portal g1.