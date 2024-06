Desde 2006

Quem é Julian Assange, o homem que virou um pesadelo para os EUA

O australiano é criador da página WikiLeaks, que em 2010 publicou mais de 10 milhões de documentos confidenciais, incluindo relatórios a respeito da invasão dos Estados Unidos no Iraque e sobre as operações da coalizão internacional no Afeganistão

25/06/2024 - 06h24min Atualizada em 25/06/2024 - 07h24min