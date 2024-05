O Irã declarou, nesta segunda-feira (20), cinco dias de luto pela morte, em um acidente de helicóptero, do presidente Ebrahim Raisi, 63 anos. Ele estava no cargo há três anos e era considerado um dos favoritos para suceder o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país. O funeral do presidente eleito em 2021 começará na terça-feira (21).