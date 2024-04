O grupo do G7 divulgou comunicado, após reunião dos ministros de Relações Exteriores em Capri, na Itália, no qual reafirma seu apoio à segurança de Israel e condena o ataque do último fim de semana do Irã contra o solo israelense, qualificando-o como "sem precedentes". A nota oficial, divulgada nesta sexta-feira (19), não traz referência ao aparente ataque de Israel contra Isfahan, no Irã, ocorrido na madrugada esta sexta-feira (19).