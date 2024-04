Israel lançou um ataque contra o Irã, reportou a imprensa norte-americana na noite desta quinta-feira (18), citando funcionários do alto escalão dos Estados Unidos em anonimato. De acordo com o jornal The New York Times, autoridades israelenses confirmaram, de forma anônima, o ataque ocorrido na manhã desta sexta (no horário do Irã). A imprensa iraniana afirmou que o sistema de defesa aéreo do Irã foi acionado devido a explosões com origem desconhecidas. As informações são do jornal O Globo e do portal g1.